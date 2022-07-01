ספריית חברות
PhishLabs
PhishLabs משכורות

המשכורת של PhishLabs נעה בין $35,820 בפיצוי כולל בשנה עבור הצלחת לקוח ברמה הנמוכה לבין $72,635 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PhishLabs. עודכן לאחרונה: 11/26/2025

פיתוח עסקי
$72.6K
הצלחת לקוח
$35.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PhishLabs הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $72,635. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PhishLabs הוא $54,228.

