ספריית חברות
Performics
Performics משכורות

המשכורת של Performics נעה בין $6,848 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $122,113 עבור מנהל פרויקט ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Performics. עודכן לאחרונה: 10/17/2025

אנליסט עסקי
$76.5K
שיווק
$6.8K
תפעול שיווק
$85.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
מנהל פרויקט
$122K
מכירות
$30.7K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Performics הוא מנהל פרויקט at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $122,113. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Performics הוא $76,500.

