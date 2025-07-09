PCCW משכורות

ספריית חברות
המשכורת של PCCW נעה בין $28,900 בפיצוי כולל בשנה עבור Information Technologist (IT) ברמה הנמוכה לבין $107,535 עבור ארכיטקט פתרונות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PCCW. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $67.2K

מהנדס תוכנה בק-אנד

אנליסט עסקי
$62K
Information Technologist (IT)
$28.9K

ארכיטקט פתרונות
$108K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PCCW הוא ארכיטקט פתרונות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $107,535. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PCCW הוא $64,604.

