ספריית חברות
Paytm
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Paytm משכורות

המשכורת של Paytm נעה בין $12,631 בפיצוי כולל בשנה עבור גיוס ברמה הנמוכה לבין $201,000 עבור פיתוח עסקי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Paytm. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Software Engineer $16.3K
Senior Software Engineer $25K
Technical Lead $42K
Senior Technical Lead $63.8K
Principal Engineer $98K

מהנדס תוכנה פרונט-אנד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מהנדס תוכנה בדיקות איכות

מהנדס נתונים

מהנדס תוכנה אבטחה

מהנדס דבאופס

מנהל מוצר
Product Manager $40.9K
Senior Product Manager $52.4K
Director $82.5K
מנהל הנדסת תוכנה
Engineering Manager $70.8K
Senior Engineering Manager $80.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מדען נתונים
Median $45.8K
אנליסט עסקי
Median $31.4K
מעצב מוצר
Median $23.2K
גיוס
Median $12.6K
מנהל תוכנית טכנית
Median $38.8K
פיתוח עסקי
$201K
מנהל מדעי נתונים
$35.8K
Information Technologist (IT)
$35.1K
מנהל עיצוב מוצר
$30K
מנהל תוכנית
$42K
מנהל פרויקט
$29K
מכירות
$55.7K
Cybersecurity Analyst
$15.1K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


לוח זמני הבשלה

10%

שנה 1

20%

שנה 2

20%

שנה 3

25%

שנה 4

25%

שנה 5

סוג מניות
Options

בPaytm, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 5 שנים:

  • 10% בוקע ב 1st-שנה (10.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 2nd-שנה (20.00% שנתי)

  • 20% בוקע ב 3rd-שנה (20.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 5th-שנה (25.00% שנתי)

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
Options

בPaytm, Options כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (2.08% חודשי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (2.08% חודשי)

יש לך שאלה? שאל את הקהילה.

בקר בקהילת Levels.fyi כדי להתחבר עם עובדים מחברות שונות, לקבל טיפים לקריירה ועוד.

בקר עכשיו!

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Paytm הוא פיתוח עסקי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $201,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paytm הוא $40,890.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Paytm

חברות קשורות

  • ICICI Bank
  • Santander UK
  • BBVA
  • Commerzbank
  • IG Group
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים