PayPay משכורות

המשכורת של PayPay נעה בין $62,764 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $116,063 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של PayPay. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $62.8K

מהנדס אנדרואיד

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
Median $88.6K
מדען נתונים
Median $116K

מעצב מוצר
$99.5K
מנהל הנדסת תוכנה
$106K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-PayPay הוא מדען נתונים עם תגמול כולל שנתי של $116,063. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PayPay הוא $99,500.

