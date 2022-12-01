ספריית חברות
Payoneer
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Payoneer משכורות

המשכורת של Payoneer נעה בין $20,913 בפיצוי כולל בשנה עבור תפעול אנשים ברמה הנמוכה לבין $885,550 עבור חוקר UX ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Payoneer. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
מהנדס תוכנה
Median $115K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $118K
אנליסט נתונים
Median $85K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מנהל הנדסת תוכנה
Median $179K
רואה חשבון
$60.9K
מנהל תפעול עסקי
$78.3K
פיתוח עסקי
$184K
אנליסט פיננסי
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
תפעול אנשים
$20.9K
מעצב מוצר
$72.4K
מנהל תוכנית
$120K
מנהל פרויקט
$147K
גיוס
$42.5K
תגמולים כוללים
$40.9K
חוקר UX
$886K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Payoneer הוא חוקר UX at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $885,550. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Payoneer הוא $106,605.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Payoneer

חברות קשורות

  • Amazon
  • Coinbase
  • Databricks
  • Dropbox
  • Roblox
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים