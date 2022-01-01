ספריית חברות
Paymentus
Paymentus משכורות

המשכורת של Paymentus נעה בין $40,211 בפיצוי כולל בשנה עבור שירות לקוחות ברמה הנמוכה לבין $114,918 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Paymentus. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $68.5K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

שירות לקוחות
$40.2K
שיווק
$108K

מנהל מוצר
$115K
ארכיטקט פתרונות
$108K
הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Paymentus הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $114,918. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paymentus הוא $107,856.

