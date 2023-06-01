ספריית חברות
Payhawk
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Payhawk משכורות

המשכורת של Payhawk נעה בין $36,711 בפיצוי כולל בשנה עבור רואה חשבון ברמה הנמוכה לבין $104,954 עבור Revenue Operations ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Payhawk. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
רואה חשבון
$36.7K
מנהל מוצר
$77.4K
Revenue Operations
$105K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
מהנדס תוכנה
$60.9K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Payhawk הוא Revenue Operations at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $104,954. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Payhawk הוא $69,185.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Payhawk

חברות קשורות

  • Netflix
  • Uber
  • PayPal
  • Apple
  • DoorDash
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים