חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Payflows in France עומדת על תגמול כולל שנתי של €252,947. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.