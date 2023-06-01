ספריית חברות
Payfare
Payfare משכורות

המשכורת של Payfare נעה בין $72,866 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $138,913 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Payfare. עודכן לאחרונה: 10/24/2025

מהנדס תוכנה
Median $72.9K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מנהל מוצר
$84.9K
מנהל הנדסת תוכנה
$139K

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Payfare הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $138,913. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Payfare הוא $84,941.

