Patagonia משכורות

טווח המשכורת של Patagonia נע בין $142,800 בפיצוי כולל שנתי עבור משאבי אנוש בקצה התחתון ל-$196,623 עבור מנהל הנדסת תוכנה בקצה העליון. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Patagonia. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

משאבי אנוש
$143K
מהנדס תוכנה
$182K
מנהל הנדסת תוכנה
$197K

שאלות נפוצות

התפקיד בעל השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Patagonia הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם פיצוי כולל שנתי של $196,623. זה כולל שכר בסיס וכן פיצוי מניות ובונוסים פוטנציאליים.
הפיצוי הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Patagonia הוא $181,905.

משאבים אחרים