Passport Shipping משכורות

המשכורת של Passport Shipping נעה בין $29,553 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס תוכנה ברמה הנמוכה לבין $111,806 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Passport Shipping. עודכן לאחרונה: 11/25/2025

מנהל מוצר
$112K
מהנדס תוכנה
$29.6K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Passport Shipping הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $111,806. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Passport Shipping הוא $70,680.

משאבים נוספים

