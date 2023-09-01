מדריך חברות
Passbase
עובד כאן? תבע את החברה שלך

Passbase משכורות

המשכורת החציונית של Passbase היא $87,945 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Passbase. עודכן לאחרונה: 8/21/2025

$160K

קבל תשלום, לא משחק

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות ומשיגים באופן קבוע העלאות של 30 אלף דולר + (לפעמים 300 אלף דולר +).קבל את המשכורת שלך במשא ומתן או את קורות החיים שלך נבדקו על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים את זה מדי יום.

מהנדס תוכנה
Median $87.9K
האם התואר שלך חסר?

חפש את כל המשכורות ב דף פיצויים או הוסף את המשכורת שלך כדי לעזור בפתיחת הדף.


שאלות נפוצות

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Passbase ialah מהנדס תוכנה dengan pampasan total tahunan sebanyak $87,945. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Passbase ialah $87,945.

משרות מומלצות

    לא נמצאו משרות מומלצות עבור Passbase

חברות קשורות

  • LinkedIn
  • Databricks
  • Uber
  • Tesla
  • Flipkart
  • צפה בכל החברות ➜

משאבים אחרים