חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in United States ב-Parker Hannifin מגיעה ל-$84K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Parker Hannifin. עדכון אחרון: 9/27/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Parker Hannifin
Manufacturing Engineer
Grand Rapids, MI
סה״כ לשנה
$84K
דרגה
1
משכורת בסיס
$80K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$4K
שנים בחברה
3 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Parker Hannifin?

$160K

הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Parker Hannifin in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $125,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Parker Hannifin עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $89,000.

