Parker Hannifin משכורות

המשכורת של Parker Hannifin נעה בין $58,808 בפיצוי כולל בשנה עבור מכירות ברמה הנמוכה לבין $236,175 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Parker Hannifin. עודכן לאחרונה: 9/13/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $98.3K
מהנדס מכונות
Median $84K
מהנדס תעופה וחלל
$112K

אנליסט נתונים
$79.6K
מדען נתונים
$236K
מהנדס חומרה
$138K
משאבי אנוש
$134K
טכנולוג מידע (IT)
$80.4K
מהנדס חומרים
$115K
מעצב מוצר
$152K
מנהל מוצר
$147K
מנהל תוכנית
$118K
מנהל פרויקט
$77.4K
מכירות
$58.8K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Parker Hannifin הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $236,175. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Parker Hannifin הוא $113,676.

