ספריית חברות
Papaya Global
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה

  • כל שכר מנהל הנדסת תוכנה

Papaya Global מנהל הנדסת תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מנהל הנדסת תוכנה in Poland ב-Papaya Global מגיעה ל-PLN 336K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Papaya Global. עדכון אחרון: 11/2/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
סה״כ לשנה
PLN 336K
דרגה
L3
משכורת בסיס
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
0-1 שנים
שנות ניסיון
5-10 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Papaya Global?
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.7K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
Don't get lowballed
הגשות שכר אחרונות
הוסףהוסף תגמולהוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ייצא נתוניםצפה במשרות פתוחות

תרום

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מנהל הנדסת תוכנה מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל הנדסת תוכנה ב-Papaya Global in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 381,072. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Papaya Global עבור תפקיד מנהל הנדסת תוכנה in Poland הוא PLN 336,240.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Papaya Global

חברות קשורות

  • PayPal
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים