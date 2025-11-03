ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס מכונות in United States ב-Panduit מגיעה ל-$110K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Panduit. עדכון אחרון: 11/3/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Panduit
Reliability Engineer
Chicago
סה״כ לשנה
$110K
דרגה
-
משכורת בסיס
$105K
Stock (/yr)
$0
בונוס
$5K
שנים בחברה
1 שנה
שנות ניסיון
6 שנים
הגשות שכר אחרונות
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Panduit in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $110,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Panduit עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $110,000.

