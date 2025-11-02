Pandora אדריכל פתרונות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in Denmark ב-Pandora נע בין DKK 874K לבין DKK 1.22M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע DKK 946K - DKK 1.1M Denmark טווח שכיח טווח אפשרי DKK 874K DKK 946K DKK 1.1M DKK 1.22M טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד אדריכל פתרונות דיווחים ב Pandora כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

+ DKK 379K + DKK 582K + DKK 131K + DKK 229K + DKK 144K Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 2nd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 3rd - שנה ( 25.00 % שנתי )

25 % בוקע ב 4th - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Pandora ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות אדריכל פתרונות מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.