הפיצוי הכולל הממוצע של אדריכל פתרונות in Denmark ב-Pandora נע בין DKK 874K לבין DKK 1.22M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

DKK 946K - DKK 1.1M
Denmark
טווח שכיח
טווח אפשרי
DKK 874KDKK 946KDKK 1.1MDKK 1.22M
טווח שכיח
טווח אפשרי

Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Pandora in Denmark עומדת על תגמול כולל שנתי של DKK 1,224,157. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Pandora עבור תפקיד אדריכל פתרונות in Denmark הוא DKK 874,398.

