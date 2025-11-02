פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Pandora נע בין $163K ל-year עבור Software Engineer III לבין $270K ל-year עבור Staff Software Engineer. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$195K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$163K
$130K
$20K
$12.8K
Senior Software Engineer
$206K
$161K
$29K
$16K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)