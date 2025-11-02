Pandora מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Canada ב-Pandora נע בין CA$57.6K לבין CA$81.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע CA$65.5K - CA$77.6K Canada טווח שכיח טווח אפשרי CA$57.6K CA$65.5K CA$77.6K CA$81.8K טווח שכיח טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה עיקרי 25 % שנה 1 25 % שנה 2 25 % שנה 3 25 % שנה 4 סוג מניות RSU בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים: 25 % בוקע ב 1st - שנה ( 25.00 % שנתי )

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Pandora ?

