ספריית חברות
Pandora
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם
    Levels FYI Logo
  • שכר
  • מכירות

  • כל שכר מכירות

Pandora מכירות שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מכירות in Canada ב-Pandora נע בין CA$57.6K לבין CA$81.8K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

CA$65.5K - CA$77.6K
Canada
טווח שכיח
טווח אפשרי
CA$57.6KCA$65.5KCA$77.6KCA$81.8K
טווח שכיח
טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 2 עוד מכירות דיווחים ב Pandora כדי לפתוח!

הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו!

💰 צפה בהכל משכורות

💪 תרום המשכורת שלך

Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך

הירשם למשכורות מכירות מאומתות.תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מכירות ב-Pandora in Canada עומדת על תגמול כולל שנתי של CA$81,829. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Pandora עבור תפקיד מכירות in Canada הוא CA$57,636.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Pandora

חברות קשורות

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים