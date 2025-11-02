ספריית חברות
Pandora
Pandora מגייס שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מגייס in United States ב-Pandora נע בין $153K לבין $214K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pandora. עדכון אחרון: 11/2/2025

השכר הכולל הממוצע

$166K - $193K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$153K$166K$193K$214K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPandora, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (25.00% שנתי)



שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מגייס ב-Pandora in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $214,200. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Pandora עבור תפקיד מגייס in United States הוא $153,000.

