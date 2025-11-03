ספריית חברות
Panasonic
  • שכר
  • מהנדס תוכנה

  • כל שכר מהנדס תוכנה

Panasonic מהנדס תוכנה שכר

פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Panasonic נע בין $108K ל-year עבור L1 לבין $168K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$156K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Panasonic. עדכון אחרון: 11/3/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
(רמת כניסה)
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
צפה 2 רמות נוספות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שכר התמחויות

מה הן דרגות הקריירה ב Panasonic?

כותרות כלולות

מהנדס תוכנה בק-אנד

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Panasonic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $224,230. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Panasonic עבור תפקיד מהנדס תוכנה in United States הוא $155,000.

משרות מובילות

