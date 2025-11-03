פיצוי מהנדס תוכנה in United States ב-Panasonic נע בין $108K ל-year עבור L1 לבין $168K ל-year עבור L4. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$156K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Panasonic. עדכון אחרון: 11/3/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$108K
$102K
$333
$5.8K
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$147K
$135K
$0
$11.4K
L4
$168K
$155K
$0
$13K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
