חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Panasonic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $234,900. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.