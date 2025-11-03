ספריית חברות

פיצוי מהנדס מכונות in United States ב-Panasonic מגיע ל-$88.6K ל-year עבור L2. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$89.3K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Panasonic. עדכון אחרון: 11/3/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$88.6K
$85K
$0
$3.6K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס מכונות ב-Panasonic in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $115,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Panasonic עבור תפקיד מהנדס מכונות in United States הוא $88,000.

משאבים נוספים