חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-Panasonic עומדת על תגמול כולל שנתי של $286,850. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.