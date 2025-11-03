ספריית חברות
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks תגמולים כוללים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תגמולים כוללים in Netherlands ב-Palo Alto Networks נע בין €83.2K לבין €116K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Palo Alto Networks. עדכון אחרון: 11/3/2025

השכר הכולל הממוצע

€90.2K - €109K
Netherlands
טווח שכיח
טווח אפשרי
€83.2K€90.2K€109K€116K
טווח שכיח
טווח אפשרי

לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPalo Alto Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תגמולים כוללים ב-Palo Alto Networks in Netherlands עומדת על תגמול כולל שנתי של €116,223. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Palo Alto Networks עבור תפקיד תגמולים כוללים in Netherlands הוא €83,160.

