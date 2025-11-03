ספריית חברות
  • שכר
  • אדריכל פתרונות

  • כל שכר אדריכל פתרונות

Palo Alto Networks אדריכל פתרונות שכר

פיצוי אדריכל פתרונות in United States ב-Palo Alto Networks נע בין $170K ל-year עבור Solution Architect לבין $364K ל-year עבור Principal Solution Architect. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$357K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Palo Alto Networks. עדכון אחרון: 11/3/2025

ממוצע תגמול לפי רמה
השווה רמות
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Solution Architect
$150K
$141K
$6.3K
$2.1K
Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Staff Solution Architect
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Solution Architect
$364K
$233K
$90K
$41K
השווה רמות
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
לוח זמני הבשלה

25%

שנה 1

25%

שנה 2

25%

שנה 3

25%

שנה 4

סוג מניות
RSU

בPalo Alto Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:

  • 25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)

  • 25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)

  • 25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)

כותרות כלולות

הגש כותרת חדשה

אדריכל נתונים

אדריכל אבטחת ענן

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אדריכל פתרונות ב-Palo Alto Networks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $411,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Palo Alto Networks עבור תפקיד אדריכל פתרונות in United States הוא $211,000.

משאבים נוספים