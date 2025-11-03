חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור אנליסט אבטחת מידע ב-Palo Alto Networks עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪809,760. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.