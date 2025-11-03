חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל פרויקט ב-Palo Alto Networks in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $401,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.