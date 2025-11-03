פיצוי מנהל מוצר in United States ב-Palo Alto Networks נע בין $243K ל-year עבור Product Manager לבין $506K ל-year עבור Distinguished Product Manager. חבילת הפיצוי yearית החציונית in United States מגיעה ל-$348K. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Palo Alto Networks. עדכון אחרון: 11/3/2025
שם הרמה
סה"כ
בסיס
מניות
בונוס
Product Manager
$243K
$181K
$48K
$13.4K
Staff Product Manager
$328K
$213K
$90K
$25K
Senior Staff Product Manager
$299K
$200K
$71.1K
$27.9K
Principal Product Manager
$386K
$235K
$103K
$47.7K
חברה
שם הדרגה
שנות ניסיון
תגמול כולל
|לא נמצאו נתוני שכר
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
בPalo Alto Networks, RSUs כפופים ללוח זמני הבשלה של 4 שנים:
25% בוקע ב 1st-שנה (25.00% שנתי)
25% בוקע ב 2nd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 3rd-שנה (6.25% רבעוני)
25% בוקע ב 4th-שנה (6.25% רבעוני)
25%
שנה 1
25%
שנה 2
25%
שנה 3
25%
שנה 4
