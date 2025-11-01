ספריית חברות
חבילת הפיצוי החציונית של מנהל מוצר in India ב-Paisabazaar מגיעה ל-₹1.77M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Paisabazaar. עדכון אחרון: 11/1/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Paisabazaar
Deputy Product Manager
Gurgaon, HR, India
סה״כ לשנה
₹1.77M
דרגה
Deputy Product Manager
משכורת בסיס
₹1.77M
Stock (/yr)
₹0
בונוס
₹0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
3 שנים
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מוצר ב-Paisabazaar in India עומדת על תגמול כולל שנתי של ₹5,354,362. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paisabazaar עבור תפקיד מנהל מוצר in India הוא ₹1,769,113.

