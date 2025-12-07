ספריית חברות
Paige.AI
Paige.AI מדען נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מדען נתונים in United States ב-Paige.AI נע בין $162K לבין $230K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Paige.AI. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$184K - $218K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$162K$184K$218K$230K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Paige.AI?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מדען נתונים ב-Paige.AI in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $230,000. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paige.AI עבור תפקיד מדען נתונים in United States הוא $162,000.

משאבים נוספים

