הפיצוי הכולל הממוצע של מעצב מוצר in United States ב-Pagoda נע בין $142K לבין $201K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pagoda. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$161K - $191K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$142K$161K$191K$201K
טווח שכיח
טווח אפשרי

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מעצב מוצר ב-Pagoda in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $201,250. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Pagoda עבור תפקיד מעצב מוצר in United States הוא $141,750.

