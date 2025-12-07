ספריית חברות
Pagaya
Pagaya מנהל מדע נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מדע נתונים in Israel ב-Pagaya נע בין ₪912K לבין ₪1.27M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pagaya. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$294K - $356K
Israel
טווח שכיח
טווח אפשרי
$271K$294K$356K$378K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Pagaya?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מנהל מדע נתונים ב-Pagaya in Israel עומדת על תגמול כולל שנתי של ₪1,274,810. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Pagaya עבור תפקיד מנהל מדע נתונים in Israel הוא ₪912,148.

משאבים נוספים

