Pagaya מנהל מדע נתונים שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של מנהל מדע נתונים in Israel ב-Pagaya נע בין ₪912K לבין ₪1.27M ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Pagaya. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $294K - $356K Israel טווח שכיח טווח אפשרי $271K $294K $356K $378K טווח שכיח טווח אפשרי

אנחנו צריכים רק 3 עוד מנהל מדע נתונים דיווחים ב Pagaya כדי לפתוח! הזמן את החברים והקהילה שלך להוסיף משכורות באופן אנונימי בפחות מ-60 שניות. יותר נתונים פירושם תובנות טובות יותר למחפשי עבודה כמוך ולקהילה שלנו! 💰 צפה בהכל משכורות 💪 תרום המשכורת שלך

תרום

מה לוח הזמנים להקצאת מניות ב Pagaya ?

קבל משכורות מאומתות לתיבת הדואר שלך הירשם למשכורות מנהל מדע נתונים מאומתות . תקבל את הפירוט של פרטי הפיצוי במייל. למד עוד → הכנס את כתובת המייל שלך הכנס את כתובת המייל שלך הירשם אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA ו מדיניות הפרטיות ו תנאי השירות חלים.