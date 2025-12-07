Paddle תפעול שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שיווק in Sweden ב-Paddle נע בין SEK 438K לבין SEK 625K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Paddle. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע $52.7K - $61.7K Sweden טווח שכיח טווח אפשרי $46K $52.7K $61.7K $65.6K טווח שכיח טווח אפשרי

