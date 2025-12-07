ספריית חברות
Paddle
Paddle תפעול שיווק שכר

הפיצוי הכולל הממוצע של תפעול שיווק in Sweden ב-Paddle נע בין SEK 438K לבין SEK 625K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Paddle. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$52.7K - $61.7K
Sweden
טווח שכיח
טווח אפשרי
$46K$52.7K$61.7K$65.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב Paddle?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור תפעול שיווק ב-Paddle in Sweden עומדת על תגמול כולל שנתי של SEK 624,768. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Paddle עבור תפקיד תפעול שיווק in Sweden הוא SEK 437,872.

משאבים נוספים

