הפיצוי הכולל הממוצע של טכנולוג מידע ב-PacifiCorp נע בין $67.2K לבין $97.6K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של PacifiCorp. עדכון אחרון: 12/7/2025

השכר הכולל הממוצע

$76.3K - $88.6K
United States
טווח שכיח
טווח אפשרי
$67.2K$76.3K$88.6K$97.6K
טווח שכיח
טווח אפשרי

מה הן דרגות הקריירה ב PacifiCorp?

שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור טכנולוג מידע ב-PacifiCorp עומדת על תגמול כולל שנתי של $97,580. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-PacifiCorp עבור תפקיד טכנולוג מידע הוא $67,240.

משאבים נוספים

