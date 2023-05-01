ספריית חברות
Outplay
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Outplay משכורות

המשכורת החציונית של Outplay היא $18,319 עבור מדען נתונים . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Outplay. עודכן לאחרונה: 9/2/2025

$160K

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מדען נתונים
$18.3K
לא מוצאים את התפקיד שלכם?

חפשו את כל השכר בעמוד התגמול או הוסיפו את השכר שלכם כדי לעזור לפתוח את הדף.


שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Outplay הוא מדען נתונים at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $18,319. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Outplay הוא $18,319.

משרות מובילות

    לא נמצאו משרות מובילות עבור Outplay

חברות קשורות

  • Airbnb
  • Pinterest
  • Snap
  • Spotify
  • Netflix
  • ראה את כל החברות ➜

משאבים נוספים