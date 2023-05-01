ספריית חברות
Outbrain
Outbrain משכורות

המשכורת של Outbrain נעה בין $92,816 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $231,915 עבור מכירות ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Outbrain. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $110K
מנהל הנדסת תוכנה
Median $130K
אנליסט נתונים
$92.8K

מדען נתונים
$108K
טכנולוג מידע (IT)
$136K
מכירות
$232K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Outbrain הוא מכירות at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $231,915. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Outbrain הוא $119,773.

משאבים נוספים