Our Next Energy
Our Next Energy משכורות

המשכורת של Our Next Energy נעה בין $176,400 בפיצוי כולל בשנה עבור מהנדס מכונות ברמה הנמוכה לבין $296,510 עבור מהנדס חומרה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Our Next Energy. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס חומרה
$297K
מהנדס מכונות
$176K
מעצב מוצר
$245K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Our Next Energy הוא מהנדס חומרה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $296,510. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Our Next Energy הוא $244,800.

