OU Health
OU Health משכורות

המשכורת החציונית של OU Health היא $130,650 עבור מהנדס תוכנה . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OU Health. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

קבלו שכר הוגן, לא תשחקו איתכם

ניהלנו משא ומתן על אלפי הצעות עבודה והשגנו בקביעות העלאות של 30,000$+ (לפעמים 300,000$+). קבלו משא ומתן על השכר שלכם או את ה קורות החיים שלכם לבדיקה על ידי המומחים האמיתיים - מגייסים שעושים זאת מדי יום.

מהנדס תוכנה
$131K
התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OU Health הוא מהנדס תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $130,650. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OU Health הוא $130,650.

