Otus
Otus משכורות

המשכורת החציונית של Otus היא $98,490 עבור מעצב מוצר . Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Otus. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מעצב מוצר
$98.5K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Otus הוא מעצב מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $98,490. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Otus הוא $98,490.

