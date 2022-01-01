ספריית חברות
OTTO משכורות

המשכורת של OTTO נעה בין $52,290 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט נתונים ברמה הנמוכה לבין $89,919 עבור מדען נתונים ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OTTO. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $83.5K

מהנדס תוכנה בק-אנד

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מדען נתונים
Median $89.9K
אנליסט נתונים
$52.3K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OTTO הוא מדען נתונים עם תגמול כולל שנתי של $89,919. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OTTO הוא $83,510.

