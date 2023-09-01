ספריית חברות
Otta
Otta משכורות

המשכורת של Otta נעה בין $74,661 בפיצוי כולל בשנה עבור שיווק ברמה הנמוכה לבין $109,631 עבור מנהל מוצר ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Otta. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

שיווק
$74.7K
מנהל מוצר
$110K
מהנדס תוכנה
Median $82.1K

שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Otta הוא מנהל מוצר at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $109,631. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Otta הוא $82,147.

