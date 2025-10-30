ספריית חברות
Orsted
Orsted מהנדס תוכנה שכר

חבילת הפיצוי החציונית של מהנדס תוכנה in Poland ב-Orsted מגיעה ל-PLN 282K ל-year. צפה בפירוט של משכורת הבסיס, מניות ובונוסים עבור חבילות הפיצוי הכולל של Orsted. עדכון אחרון: 10/30/2025

חבילת שכר חציונית
company icon
Orsted
Backend Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
סה״כ לשנה
PLN 282K
דרגה
L5
משכורת בסיס
PLN 282K
Stock (/yr)
PLN 0
בונוס
PLN 0
שנים בחברה
2 שנים
שנות ניסיון
8 שנים
מה הן דרגות הקריירה ב Orsted?
Block logo
+PLN 215K
Robinhood logo
+PLN 330K
Stripe logo
+PLN 74.1K
Datadog logo
+PLN 130K
Verily logo
+PLN 81.5K
הגשות שכר אחרונות
חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
שאלות נפוצות

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור מהנדס תוכנה ב-Orsted in Poland עומדת על תגמול כולל שנתי של PLN 320,208. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Orsted עבור תפקיד מהנדס תוכנה in Poland הוא PLN 235,439.

