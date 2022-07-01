ספריית חברות
Origami Risk
Origami Risk משכורות

המשכורת של Origami Risk נעה בין $76,500 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $197,010 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של Origami Risk. עודכן לאחרונה: 9/17/2025

$160K

מהנדס תוכנה
Median $106K

מהנדס תוכנה פול-סטאק

מנהל מוצר
Median $76.5K
שירות לקוחות
$84.6K

מנהל פרויקט
$100K
מכירות
$86.4K
מהנדס מכירות
$182K
מנהל הנדסת תוכנה
$197K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-Origami Risk הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $197,010. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Origami Risk הוא $100,158.

