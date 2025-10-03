ספריית חברות
Optum
  • שכר
  • מנהל הנדסת תוכנה
  • GL30

מנהל הנדסת תוכנה דרגה

GL30

דרגות ב Optum


  1. GL28Software Engineering Manager
  2. GL29Senior Software Engineering Manager
  3. GL30Director
    4. הצג 3 דרגות נוספות
ממוצע שנתי חבילת תגמול כוללת
$244,224
משכורת בסיס
$197,762
הקצאת מניות ()
$18,077
בונוס
$28,385

$160K

הגשות השכר האחרונות
הוסף תגמול

חברה

מיקום | תאריך

שם הדרגה

תג

שנות ניסיון

סה״כ / בחברה

תגמול כולל

בסיס | מניות (שנתי) | בונוס
לא נמצאו נתוני שכר
משאבים נוספים