הורד אפליקציה
שינוי
התחברות
הרשמה
כל הנתונים
לפי מיקום
לפי חברה
לפי תפקיד
מחשבון משכורת
תרשימים ויזואליים
משכורות מאומתות
התמחויות
תמיכה במשא ומתן
השווה הטבות
מי מגייס
דוח שכר 2024
החברות הטובות ביותר בשכר
שלב
בלוג
עיתונות
Google
מהנדס תוכנה
מנהל מוצר
אזור ניו יורק סיטי
מדען נתונים
חקור לפי תפקידים שונים
Levels FYI Logo
משכורות
📂 כל הנתונים
🌎 לפי מיקום
🏢 לפי חברה
🖋 לפי תפקיד
🏭️ לפי תעשייה
📍 מפת חום של משכורות
📈 תרשימים ויזואליים
🔥 אחוזונים בזמן אמת
🎓 התמחויות
❣️ השווה הטבות
🎬 דוח שכר 2024
🏆 החברות הטובות ביותר בשכר
💸 חשב עלות פגישה
#️⃣ מחשבון משכורת
תרום
הוסף משכורת
הוסף הטבות חברה
הוסף מיפוי דרגות
משרות
שירותים
שירותי מועמדים
💵 אימון משא ומתן
📄 סקירת קורות חיים
🎁 הענק סקירת קורות חיים
למעסיקים
הצעות אינטראקטיביות
אחוזונים בזמן אמת 🔥
השוואת תגמול
Levels.fyi API
למחקר אקדמי
מאגר נתוני תגמול
קהילה
הורד אפליקציה
← ספריית חברות
Onfido
עובדים כאן?
תבעו את החברה שלכם
סקירה כללית
משכורות
הטבות
משרות
חדש
צ'אט
Onfido הטבות
הוסף הטבות
השווה
שווי כולל משוער: $1,095
ביטוח, בריאות ורווחה
Employee Assistance Program
Maternity Leave
Paternity Leave
Sick Time
PTO (Vacation / Personal Days)
Free Snacks
$730
Free Lunch
Gym / Wellness Reimbursement
בית
Remote Work
כספי ופנסיה
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
תוספות והנחות
Employee Discount
Learning and Development
אחר
Pet Friendly Workplace
הצג נתונים כטבלה
Onfido תוספות והטבות
הטבה
תיאור
Employee Assistance Program
Offered by employer
Employee Stock Purchase Program (ESPP)
Offered by employer
Maternity Leave
Offered by employer
Paternity Leave
Offered by employer
Remote Work
Offered by employer
Sick Time
Offered by employer
PTO (Vacation / Personal Days)
Offered by employer
Employee Discount
Offered by employer
Free Snacks
Offered by employer
Free Lunch
Pet Friendly Workplace
Offered by employer
Gym / Wellness Reimbursement
Offered by employer
Learning and Development
Offered by employer
משרות מובילות
לא נמצאו משרות מובילות עבור Onfido
חברות קשורות
Sophos
QuantumBlack
Quest Software
SnapLogic
Snyk
ראה את כל החברות ➜
משאבים נוספים
דוח שכר סוף שנה
חישוב חבילת התגמול הכוללת