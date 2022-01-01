ספריית חברות
Onfido
עובדים כאן? תבעו את החברה שלכם

Onfido הטבות

השווה

שווי כולל משוער: $1,095

ביטוח, בריאות ורווחה
  • Employee Assistance Program

  • Maternity Leave

  • Paternity Leave

  • Sick Time

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Free Snacks $730

  • Free Lunch

  • Gym / Wellness Reimbursement

    • בית
  • Remote Work

    • כספי ופנסיה
  • Employee Stock Purchase Program (ESPP)

    • תוספות והנחות
  • Employee Discount

  • Learning and Development

    • אחר
  • Pet Friendly Workplace

    • משרות מובילות

      לא נמצאו משרות מובילות עבור Onfido

    חברות קשורות

    • Sophos
    • QuantumBlack
    • Quest Software
    • SnapLogic
    • Snyk
    • ראה את כל החברות ➜

    משאבים נוספים