OneValley משכורות

המשכורת של OneValley נעה בין $108,455 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $144,275 עבור מנהל תוכנית טכנית ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OneValley. עודכן לאחרונה: 11/28/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
מנהל מוצר
$108K
מנהל תוכנית טכנית
$144K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OneValley הוא מנהל תוכנית טכנית at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $144,275. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OneValley הוא $126,365.

