OneRail
OneRail משכורות

המשכורת של OneRail נעה בין $114,425 בפיצוי כולל בשנה עבור מנהל מוצר ברמה הנמוכה לבין $140,700 עבור מנהל הנדסת תוכנה ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OneRail. עודכן לאחרונה: 11/28/2025

מנהל מוצר
$114K
מנהל הנדסת תוכנה
$141K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OneRail הוא מנהל הנדסת תוכנה at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $140,700. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OneRail הוא $127,563.

משאבים נוספים

