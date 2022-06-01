ספריית חברות
OneMain Financial משכורות

המשכורת של OneMain Financial נעה בין $80,400 בפיצוי כולל בשנה עבור אנליסט עסקי ברמה הנמוכה לבין $211,050 עבור אנליסט פיננסי ברמה הגבוהה. Levels.fyi אוסף משכורות אנונימיות ומאומתות מעובדים נוכחיים וקודמים של OneMain Financial. עודכן לאחרונה: 9/10/2025

$160K

מנהל מוצר
Median $127K
מדען נתונים
Median $150K
מהנדס תוכנה
Median $86.8K

אנליסט עסקי
$80.4K
פיתוח תאגידי
$101K
אנליסט נתונים
$85.4K
אנליסט פיננסי
$211K
שאלות נפוצות

התפקיד עם השכר הגבוה ביותר שדווח ב-OneMain Financial הוא אנליסט פיננסי at the Common Range Average level עם תגמול כולל שנתי של $211,050. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-OneMain Financial הוא $100,500.

משאבים נוספים